توتنهام يسحق كريستال بالاس برباعية نظيفة

فاز توتنهام على نظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

افتتح سون التسجيل للسبيرز في الدقيقة العاشرة، ثم سجل فان أنهولت لاعب كريستال بالاس هدف توتنهام الثاني، بالخطأ في مرمى فريقه، ثم عاود سون التسجيل مجددًا في

الدقيقة 23، ثم سجل إيريك لاميلا الهدف الرابع في الدقيقة 42.ورفع توتنهام رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط، في المركز الحادي عشر.