إيهاب جلال يتمسك بوجود مصطفى كمال في جهاز المنتخب الوطني

رفض ايهاب جلال مدرب المصري، التنازل عن وجود مصطفى كمال مدرب الحراس معه في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

ويرغب مسؤولو اتحاد الكرة في تعيين عصام الحضري حارس المنتخب الاسبق، الا ان جلال متمسك بموقفه، وتوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة على وجود حمد ابراهيم معه ضمن الجهاز المعاون. الجديد لمنتخب مصر.ويرغب مسؤولو اتحاد الكرة في تعيين عصام الحضري حارس المنتخب الاسبق، الا ان جلال متمسك بموقفه، وتوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة على وجود حمد ابراهيم معه ضمن الجهاز المعاون.

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