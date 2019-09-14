تأزمت من جديد مسألة بث مباراة الأهلي وكانو سبورت بطلغينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعثرت محاولات السفارة المصرية في غينيا الاستوائية في توفير سيارة بث.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة في بث الأهلي وكانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.