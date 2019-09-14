أزمة جديدة في بث الأهلي وكانو سبورت

تأزمت من جديد مسألة بث مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وتعثرت محاولات السفارة المصرية في غينيا الاستوائية في توفير سيارة بث.

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