براهام يقود تشيلسي للفوز على وولفرهامبتون

حقق تشيلسي الفوز على وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن تشيلسي من ختام الشوط الأول متقدمًا بثلاثية في الدقائق، 31 و 34 و 41 عن طريق

فيكابو توموري، وتامي براهام (هدفين).

وفي الشوط الثاني أضاف تامي براهام الهدف الرابع والثالث له في المباراة بالدقيقة 55، وعاد تامي للتسجيل مرة أخرى ولكن تلك المرة بالخطأ في مرماه في

الدقيقة 69 ليحرز أول أهداف وولفرهامبتون.

وفي الدقيقة 85 أضاف باتريك كوتروني الهدف الثاني لوولفرهامبتون، قبل أن يعود ماسون مونت ليضيف أخر أهداف تشيلسي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تسيلسي إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما يتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز 17.