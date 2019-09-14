شاهد..مانشستر يونايتد يحقق فوز صعب على ليستر سيتي

فاز مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمنالجولة الخامسة من البريميرليج.
سجل ماركوس راشفورد مهاجم الشياطين الحمر، هدف اللقاء الوحيد، فيالدقيقة الثامنة عبر ركلة جزاء.
رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 8 نقاط، في المركز الخامس.
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