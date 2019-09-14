أبو تريكة ينسى صلاح ويتغزل في بابا نويل ليفربول

نسى أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” ما قدمه مواطنه “محمد صلاح” في المباراة الافتتاحية للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ونيوكاسل، اليوم السبت، بسبب روعة أداء الدولي البرازيلي “روبرتو فيرمينو” وتأثيره الهائل على فريقه من بعد نزوله بدلاً من ديفوك أوريجي في نهاية الشوط الأول.

وبدأ ليفربول المباراة بالثلاثي الهجومي “أوريجي وماني وصلاح”، وبعد سبع دقائق تلقى الفريق هدف مُباغت عن طريق الظهير الأيمن الهولندي فيليمس بعد تلقيه تمريرة من الجناح الأيمن الغاني “أتسو”.

وفي الدقيقة 28 عدل ساديو ماني النتيجة لليفربول بمساعدة من الظهير الأيسر الاسكتلندي “روبرتسون”، وبعدها أقر يورجن كلوب بأهمية مشاركة فيرمينو بدلاً من أوريجي عند الدقيقة 37.

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وما هي سوى ثلاث دقائق ومرر فيرمينو كرة ذكية للغاية في العمق الدفاعي لنيوكاسل، وضع بها ساديو ماني في مواجهة ثنائية مع حارس المرمى السلوفاكي “دوبرافكا” الذي تأخر كثيرًا في الخروج من المرمى لإلتقاط الكرة، ليمر منه ماني ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 40.

وعاد فيرمينو في الدقيقة 72 بتمريرة أكثر إبهارًا من سابقتها، وجدت محمد صلاح الذي استغلها وسجل منها الهدف الثالث بكل سهولة.

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وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي للمباراة “هذا الفوز جاء على نار هادئة. ليفربول يتمتع بجودة عالية في كل مراكزه باستثناء بعض المشاكل في خط الدفاع”.

وأضاف “هناك شعور بالراحة والمتعة أثناء تبادلهم للكرة فيما بينهم، ومُتعة ليفربول تختصر في كلمة واحدة: فيرمينو. نزوله بدلاً من أوريجي غَير من الشكل الهجومي للفريق، وأظهر لنا أنه بالفعل لاعب رأسه معجون بالكرة”.

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وواصل أبو تريكة تغزله في فيرمينو ونسى محمد صلاح تمامًا، وقال “فيرمينو يستمتع بلعب الكرة، عنده مهارة كبيرة، ونظرات ذكية لكل مَن حوله في خط الوسط أو الهجوم، وتمريرته الجميلة التي سجل بفضلها محمد صلاح أجمل 100 مرة من الهدف نفسه رغم أن صلاح قام بعمل جيد بالانطلاق والمراوغة والتسديد، لكن الهدف في تمريرة الكعب التي قام بها فيرمينو، حيث انتظر حتى يظهر صلاح وعطل اللعب بدهاء كبير”.

وأشار أبو تريكة إلى أن فيرمينو من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي، قدرة على اللعب بين الخطوط، كما يُجيد التعامل في كل الحالات حتى وظهره إلى المرمى، مضيفًا “فيرمينو اختصار لأسلوب اللعب الذي يتبعه ليفربول في آخر 25 ياردة من الملعب”.

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وختم أبو تريكة “وجود فيرمينو يُريح ساديو ماني ومحمد صلاح، ويُريح ثلاثي خط الوسط لأنه محطة جيدة جدًا، حيث يُساند في الجانب الدفاعي ويعطي كل مَن يُحيط به خيارات في الربط بين الخطوط. فيرمينو قطعة تكتيكية مميزة في منظومة ليفربول، الناس ينظرون دائمًا إلى صلاح وماني بسبب عد الأهداف وينسوا الدور الذي يلعبه ويقوم به بابا نويل ليفربول (فيرمينو) في توزيع الهدايا إلى زملائه”.

وأنهى أبو تريكة حديثه بالتصفيق إلى فيرمينو، وقال “مباراة ممتازة لفيرمينو اليوم بعد نزوله”.

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