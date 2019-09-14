من هو اللاعب الذي أبهر زيدان أمام ليفانتي ؟

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني إعجابه بمتوسط ميدانه الكولومبي خاميس رودريجيز، بعد نهاية المباراة التي انتصر فيها النادي الملكي أمام ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.

وصرح زين الدين زيدان بعد نهاية المباراة قائلا :” خاميس كان جيدا جدا، إنه لاعب يملك مؤهلات كبيرة .. في نهاية المباراة عانى بدنيا”.

وأضاف :” لقد أعطى كل شيء على أرضية الملعب .. أنهى المباراة ميتا بدنيا، أنا جد سعيد من أجله”.