أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني إعجابه بمتوسط ميدانه الكولومبي خاميس رودريجيز، بعد نهاية المباراة التي انتصر فيها النادي الملكي أمام ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.
وصرح زين الدين زيدان بعد نهاية المباراة قائلا :” خاميس كان جيدا جدا، إنه لاعب يملك مؤهلات كبيرة .. في نهاية المباراة عانى بدنيا”.
وأضاف :” لقد أعطى كل شيء على أرضية الملعب .. أنهى المباراة ميتا بدنيا، أنا جد سعيد من أجله”.
كانت هذه تفاصيل خبر من هو اللاعب الذي أبهر زيدان أمام ليفانتي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.