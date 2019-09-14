بنزيمة يقود ريال مدريد لفوزه الأول على أرضه هذا الموسم

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى انتصاره الأول هذا الموسم على ملعب "سانتياغو برنابيو" عندما سجل ثنائية في الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت الظهور الرسمي الأول للبلجيكي إدين هازار مع النادي الملكي.



وسجل بنزيمة في الدقيقتين 25 و31 قبل أن يعزز البرازيلي كاسيميرو بالهدف الثالث (40)، فيما سجل بورخا مايورال (49) وغونثالو ميليرو (75) لليفانتي.



ورفع بنزيمة غلته من الأهداف إلى أربعة هذا الموسم فتصدر لائحة الهدافين، علما بأنه تسعة أهداف من الـ12 الأخيرة لريال مدريد في برنابيو.



وأتى الفوز بعد تعادلين مخيبين أمام ضيفه بلد الوليد ومضيفه فياريال، فحقق الفوز الثاني بعد أول على مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الأولى وارتقى إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف جاره أتلتيكو المتصدر والذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد لاحقا.



وهو الفوز الأول لريال على ليفانتي في سانتياغو برنابيو منذ موسمين حيث تعادل 1-1 موسم 2017-2018، وخسر 1-2 الموسم الماضي.



وبدا ريال مدريد في طريقه لفوز سهل عندما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بعد أداء جيد من لاعبيه. لكن ليفانتي ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني وسجل هدفين وكان قريبا من إدراك التعادل في الوقت القاتل، مستغلا الأخطاء الدفاعية وتغييرات مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان.



وأخرج زيدان القائد سيرجيو راموس وكاسيميرو للدفع بالبرازيلي إيدر ميليتاو وهازار (60) ترقبا للقمة المرتقبة الأربعاء ضد باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.



وقال زيدان "كان الشوط الثاني أكثر تعقيدا بالنسبة إلينا، لكن الشعور العام إيجابي. حصدنا ثلاث نقاط ولعبنا بطريقة مدهشة في الشوط الأول. يتعين علينا التركيز من أجل اللعب بهذه الطريقة على مدى 90 دقيقة".



- زيدان سعيد بمشاركة هازار -



وخاض هازار أول مباراة رسمية له مع ريال منذ انتقاله من تشلسي الإنكليزي هذا الصيف، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ تعرض لها في فترة التحضير للموسم الجديد. وكاد يترك بصمته من تسديدتين قويتين من داخل المنطقة تصدى لهما الحارس فرنانديز.



وقال زيدان "أنا سعيد لأجله، عندما تكون الكرة في حوزته فهو قاتل. دائما ما يتوغل في العمق، لكنه ليس جاهزا من الناحية البدنية" بعد، محذرا من أنه مع اكتمال جاهزية لاعبيه وعودة الغائبين بسبب الإصابة "سنوجع الآخرين".



وانتظر ريال مدريد الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر بنزيمة برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من داني كارفاخال (25)، قبل أن يعزز الفرنسي عندما تلقى كرة من الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز داخل المنطقة فهيأها لنفسه قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس (31).



وأضاف ريال الثالث من هجمة منسقة أنهاها كاسيميرو غير المراقب بيسراه داخل المرمى بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور (40).



وقلص ليفانتي الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مايورال المعار للموسم الثاني تواليا من ريال مدريد، اثر تلقيه كرة من كارلوس لوكلير سددها بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (49).



وحرم القائم الأيسر لليفانتي بنزيمة من "هاتريك" بتسديدة من خارج المنطقة (58).



وقلص ليفانتي الفارق عبر غونثالو ميليرو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من خوسيه كومبانيا (75)، قبل أن ينقذ كورتوا النتيجة بإبعاده رأسية للمدافع روبن فيزو من باب المرمى (90+1).





المصدر: فرانس برس