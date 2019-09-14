ليفربول يواصل انطلاقته المثالية ويهزم نيوكاسل

حول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد بفضل ثنائية من ساديو ماني في الشوط الأول وهدف متأخر لمحمد صلاح يوم السبت محافظا على علامة النجاح الكاملة وحقق فوزه 14 على التوالي في المسابقة.



وساد الصمت في استاد أنفيلد عندما وضع يترو فيلمس نيوكاسل في المقدمة مبكرا بعد سبع دقائق بتسديدة مذهلة وهو أول هدف للاعب الهولندي في إنجلترا.



وشعر الجمهور بالقلق مع اهدار متصدر الدوري للاستحواذ لكن أسفر الضغط عن تمريرة من أندرو روبرتسون وصلت إلى ماني ليتعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 28.



وفاز ليفربول في آخر أربع مباريات على أرضه في الدوري بعد اهتزاز شباكه أولا وبعد 12 دقيقة أضاف ماني هدفا ثانيا بعد تمريرة ماكرة من روبرتو فيرمينو.



ويعني هدف ماني الثاني أن ليفربول سجل هدفين أو أكثر في 14 مباراة متتالية في الدوري معادلا رقم مانشستر سيتي في 2011 وأضاف المصري صلاح الهدف الثالث في الشوط الثاني.



ولم تكن هناك فرصة أمام نيوكاسل للتعويض ليحقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي بالموسم ويتقدم بخمس نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يزور نوريتش سيتي الصاعد للأضواء في وقت لاحق يوم السبت.



المصدر: رويترز