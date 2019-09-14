اونلاين | KORAGOAL - يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي وكانو سبورت يلا شوت| بث مباشر الاهلي NWE كورة ستار الاهلي aHLY Channel

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختبار إفريقي جديد تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، عندما يحل ضيفاً على منافسه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبحث عشاق الكرة عن بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم,, مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر,, مشاهدة مباراة الأهلي اليوم اون سبورت,, بث مباشر لماتش الاهلي اليوم ,, اون سبورت مشاهدة ماتش الاهلي اليوم,, اون سبورت مباشر,,

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مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر on sport، وتعتبر تلك المواجهة هي الأولى للمدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر الذي تولى مهمة إدارة الفريق فنياً مؤخراً خلفاً لمارتن لاسارتي من أجل تحسين نتائج الفريق بعد خروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، ويأمل المدرب في انطلاقة قوية تفيده معنوياً مع بداية فترته الحالية، تابعوا معنا نقل حي مباراة الاهلي اليوم جول العرب يلا كورة أونلاين.

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