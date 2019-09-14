اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر GOAL AHLY يلا شوت TIME الاهلي كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بطل غنيا كورة لايف kora live يوم السبت 14 سبتمبر 2019 في تمام الساعة السادسة ينتظر الملايين من محبي ومشجعي النادي الأهلي المصري في مصر وعلى مستوى جميع أنحاء الوطن العربي، موعد إقامة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره كانو سبورت بطل غنيا الأستوائية في مباراة الذهاب من الدور ال 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيالكرة القدم في نسخة الموسم الجديد 2019-2020.

يحرص النادي الأهلي على الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به في الدور التمهيدي yalla shoot live لأستكمال مشواره في البطولة ولتسهيل مشواره للفوز بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا في هذا الموسم .

تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية.

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ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن.

موعد كانو سبورت والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حيث أنه من المقرر أن يستضيف فريق كانو سبورت فريق النادي الأهليkora on line كورة اون لاين غدا السبت حيث قرر النادي الغيني أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وهو ما رحب به مدير الكرة بالنادي الأهلي، حيث كان موعد المباراة الأصلي في تمام الساعة الثالثة عصرا، ولكن إدارة النادي الأهلى تلقت أتصالا من مسئولي النادي الغنيني للمطالبة بتعديل موعد المباراة ، كورة ستار kora star وسوف تلعب المبارة على ستاد نادي كانو سبورت.

موعد كانو سبورت والأهلي في دوري أبطال أفريقيا yalla shoot

وتعد هذه المباراة هي المباراة الأفريقية الأولى للمدرب السويسري رينيه فايلر، kora live hd كورة لايف ات دي بعدما تعاقد النادي الأهلي معه خلفا للأجورواياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن الفريق عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

وقاد المدرب المصري محمد يوسف فريق النادي الأهلي كورة اون لاين kora on line في مبارتي اطلع برة بطل جنوب السودان واستطاع الفوز بنتيجة 13-0، حيث انتهت مباراة الذهاب برباعية نظيفة، واكتسحه في مواجهة الإياب بتسعة أهداف دون رد