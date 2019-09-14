اونلاين | كورة EXtra: بث مباشر الأهلي يلا شووت ON liveHD أون سبورت لينك مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت Yalla tv all كورة ستار

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يلا شوت الاهلي، كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي يلا شوت اون لاين Yalla online ماتش الاهلي بث مباشر يلا شووت، وعن مركز حراسة المرمى فإن التقارير الصحفية الواردة من معسكر الفريق قد رجحت أن يعود الشناوي لحماية عرين الأهلي بعد رغبة رينيه فايلر والتي جعلت الجهاز الطبي للفريق يقوم باعطاءه المسكنات القوية من أجل أن يكون جاهزا للمشاركة أساسيا بعد أن شارك علىي لطفي في اللقاء السابق والذي انتهى بفوز الأهلي 9-0.