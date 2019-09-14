اونلاين | رابط YALLA SHoot مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت| ONSPORT بث مباشر مباراة الأهلي| كورة ستار رابط سريع ماتش الاهلي GOAL

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كورة لايف مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر في أول مبارياته مع الفريق ضد فريق كانو سبورت الغيني اليوم السبت 14 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس واعلنت قناة أون سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين النادي الأهلي وفريق كانو سبورت الغيني والتي ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA SHOOOT PLUS.

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واستقر رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها في تلك المباراة أمام فريق كانو سبورت GOAL KOORA :-

محمد الشناوي - محمد هاني - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - صلاح محسن.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين النادي الأهلي وفريق كانو سبورت الغيني عبر اليوتيوب بدون تقطيع، ويريد المارد الأحمر في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة حيث نجح في الوصول لنهائي البطولة مرتين في اخر ثلاث نسخ ولكنه خسر البطولتين أمام فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي KOORA LIVE.