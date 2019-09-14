اونلاين | يلا كورة ONsport مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر YALLA PLUS رابط اون سبورت ماتش الاهلي جودات متعددة NOOW

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ينتظر عشاق كرة القدم المصرية ومشجعي النادى الأهلى مباراة فريقهم اليوم ببطولة دورى أبطال إفريقيا لعام 2019 عندما يحل الأحمر ضيف ثقيل على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على ملعب مالابو الجديد معقل فريق كانو سبورت، فى مباراة الذهاب والتى تقام خارج مصر اليوم السبت 14 سبتمبر والذى يسعى الأهلى فيها لتقديم مباراة جيدة لتطمئن جماهيره على البداية القوية فى البطولة الإفريقية، وأيضاً فى المباراة الأولى للجهاز الفنى الجديد للأهلى والذى يقوده المدرب السويسري رينيه فايلر، والذى يسعى لبجاية جيده له فى أول مباراة له مع النادى الأهلى، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلى وكانو سبورت Yalla Shoot.

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مالابو الجديد مباراة الأهلى وكانو سبورت Koora Star، ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيحابية تساعجه فى التأهل وتسهل عليه مبارتة العوجة والتى ستقام فى نصر، ويتمنى الأهلى الصعود لدور المجموعات، ويقام اللقاء فى تمام السادسه مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعه مساءاً بتوقيت السعودية والثامنة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تنقل قناة On Sport المباراة اللقاء بتعليق أيمن الكاشف، ويقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Live.

التشكيل المتوقع للأهلى

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هانى

خط الوسط : عمرو السوليه، حمدى فتحى، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدى قفشة

خط الهجوم : صلاح محسن

ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلى اليوم فى بطولة دورى أبطال إفريقيا المباراة الأولى للمدرب السويسري رينى فايلر والذى سيقود الفريق خلال الموسم الحالى.