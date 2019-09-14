اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر ON SPORT HD| بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت Livestream

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مشاهدة مباراة الاهلى وكانو سبورت اليوم السبت 14-9-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، حيث يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال هذا اللقاء القوي أمام كانو سبورت بطل غينيا، لتحقيق الفوز على أمل تسهيل مشوار في مواجهة الإياب ووضع قدمه في دور المجموعات للبطولة الإفريقية، الذي يقام السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أنه قد استطاع المارد الأحمر الوصول إلي دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق الفوز على نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان، ضمن الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 13/0.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي وكانو سبورت مباراة الأهلي وكانوسبورت بطل غينيا اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر، في غينيا الاستوائية في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر.

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لايف مباراة الأهلى وكانو سبورت شاهد عبر رابط بث مباشر كورة لايف Kora live :

ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أوروبا، من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت ON Sport بتعليق أيمن الكاشف، كما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

مباراة الأهلي وكانو سبورت شاهد عبر رابط الأسطورة لايف alostora live :

يتوقع الكثيرون أن يكون تشكيل الأهلي في مواجهة كانو سبورت، على النحو التالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول، خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – وليد سليمان، خط الهجوم : حسين الشحات – مروان محسن – رمضان صبحي.

وضمت قائمة المارد الأحمر المسافرة لغينيا الاستوائية كلا من: شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.