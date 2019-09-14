اونلاين | كورة بلس | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الدوري السعودي اون لاين بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة بلس | مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الدوري السعودي اون لاين بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم السبت 14-9-2019 فى الدوري السعودي اون لاين بدون تقطيع

تستكمل اليوم مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، حيث يطمح الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي عندما يلاقي ضيفه الفيحاء في الرياض، وعلى استاد جامعة الملك سعود الساعة 5:40 مساء.

ويمتلك الهلال الصدارة بعد نهاية الجولة الماضية 6 نقاط، بعد انتصارين على التوالي وبنتائج كبيرة، حيث تخطى أبها في المباراة الافتتاحية برباعية ودك شباك الرائد بخماسية، وهو ما يؤكد النهج الهجومي الذي يعتمد عليه الروماني رازفان المدير الفني للفريق في سياسته الفنية، مستنداً على خماسي خط المنتصف سلمان الفرج وسالم الدوسري وإدورادو وكارليو وجيوفينكو، إلى جانب الفرنسي غوميز هداف الفريق وبجانبه السوري عمر خربين، ولن تبتعد خيارات الهلاليين عن الأسماء التي شاركت في الجولة الماضية، بعد المستوى التصاعدي الذي كان عليه الفريق.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اون لاين بدون تقطيع

وفي الجهة الأخرى، يطمح الضيوف في مواصلة نتائجهم الرائعة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الفيصلي في ديربي المجمعة والانتصار في الجولة الثانية على الحزم، ويمتلك الفيحاء 4 نقاط في المركز الخامس، ولن تكون المباراة سهلة على الهلاليين رغم الفوارق الفنية، حيث يملك البرتغالي خورخي سيماو مدرب الفيحاء أسماء مميزة في جميع المراكز بداية من الأردني عامر شفيع في حراسة المرمى، وحتى التشيلي روني فيرنادز، ويعتمد الفيحاويون على إغلاق النواحي الدفاعية والاكتفاء بالهجمات المرتدة السريعة التي يقف خلفها سامويل أوسو ونويز.

الهلال ضد الفيحاء

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء فى الدوري السعودي اون لاين بدون تقطيع

ويعد هذا اللقاء الخامس بين الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الهلال في 3 مواجهات مقابل انتصار وحيد للفيحاء.

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ويملك الهلال سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام الفيحاء حيث سجل في شباكه 9 أهداف مقابل 4 أهداف سجلها الفيحاء.

وفاز الهلال في أول جولتين من هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي مسجلاً مجموع 9 أهداف فيهما، محطماً الحصيلة القياسية السابقة من الأهداف لفريق في هذه المرحلة من الموسم في تاريخ المنافسة (7 من نصيب 5 فرق مختلفة من ضمنها الهلال).

يدخل الهلال المباراة بأطول سلسلة انتصارات له منذ مارس الماضي، حيث فاز في آخر 4 مباريات لعبها بدوري المحترفين.

وفاز الهلال في جميع المباريات الثلاث التي لعبها خلال شهر سبتمبر الموسم الماضي في دوري المحترفين، مسجلاً 3 أهداف تحديداً في كل مباراة.

الهلال والفيحاء

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اون لاين بدون تقطيع

في المقابل، لم يخسر الفيحاء في آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين، وهي أطول سلسلة له منذ نوفمبر 2018.

يدخل الفيحاء المباراة ممتلكاً أفضل بداية له في دوري المحترفين بحصاده 4 نقاط في أول جولتين، بعد خسارته في الجولة الأولى والثانية في كل من الموسمين السابقين له في المنافسة.

وينتظر الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال (24 هدفاً في 32 مباراة) رقم تاريخي حال تسجيله في المباراة، حيث سيتعادل مع ناصر الشمراني كأسرع لاعب يسجل 25 هدفاً للهلال في دوري المحترفين السعودي (25 في 33 مباراة).