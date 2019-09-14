اونلاين | كورة لايف NWE مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت FE YALLA KORA كورة ستار رابط الاهلي NOW رابط اون سبورت FIL GOAL

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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص؛ نحو ملعب مالامبو الجديد بغينيا الإستوائية؛ حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم ضيفا على كانو سبورت، بث مباشر بدون تقطيع عبر الخليج 365 الرياضي بالخدمة الذي يقدمها لمتابعيه؛ ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم 14\9\2019؛ عبر كورة ستار KOORA STAR؛ بدوري الأبطال.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب على ملعب مالامبو بغينيا الإستوائية؛ على أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة بعد أسبوعين تقريبا.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت

من المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت؛ يلا شووت YALLA SHOOT في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة؛ السابعة بتوقيت مكة المكرمة؛ والثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بدوري أبطال إفريقيا لنسخة 2019-2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

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أعلنت مصادر إعلامية بأن قنوات أون سبورت؛ اقتربت من نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت ؛ عبر كورة جول KOORA GOAL بدون تقطيع.

وكان الأهلي نجح في الصعود لدور الـ32؛ عقب الفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان؛ بنتيجة 13-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي للبطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الأول له تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد؛ والذي تولى القيادة الفنية عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق؛ والذي تم إقالته عقب الخروج من مسابقة كأس مصر.

ويرغب فايلر في قيادة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تساعده في مباراة الإياب؛ خاصةً أن الفريق مُقبل على مواجهة هامة أمام الزمالك؛ يوم 20 سبتمبر الجاري ببطولة كأس السوبر.

ويواجه الأهلي أزمة في خط الهجوم؛ بعدما تأكد غياب المغربي وليد أزارو للإصابة؛ بعد مشاركته مع منتخب بلاده مؤخرًا.

شاهد مبارة الأهلي وكانو سبورت ؛ عبر كورة أونلاين KOORA ONLINE؛ بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.