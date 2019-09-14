رياضة | مانشستر يونايتد يفلت من "فخ" ليستر سيتي.. وتوتنهام يكتسح كريستال بالاس برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يفلت من "فخ" ليستر سيتي.. وتوتنهام يكتسح كريستال بالاس برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب نظيره فريق ليستر سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، علي ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمراء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

بداية المباراة جاءت هجومية من جانب فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي سولشاير، ونجح اليونايتد في تسجيل هدف مبكر عن طريق اللاعب ماركوس راشفورد بالدقيقة الثامنة من بداية اللقاء بعد تنفيذ رائع من راشفورد لركلة الجزاء بعد ان سددها زاحفة في يسار المرمى، في الجهة المقابلة لاتجاه شمايكل.

ونجح "راشفورد" في الوصول إلى الهدف رقم 3 في سباق هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما وصل أيضاُ اللاعب الإنجليزي إلى الهدف رقم 4 في شباك ليستر سيتي.

انحصر اللعب فترات طويلة في منطقة وسط الملعب، وكان ليستر سيتي ندًا قويًا لفريق مانشستر يونايتد والذي استطاع لاعبوه الوصول لمرمي المنافس في العديد من الفرص لكنها باءت بالفشل ليستمر تقدم اليونايتد بهدف دون مقابل حتي أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا عن فوز الشياطين الحمراء.

توتنهام × كريستال بالاس

في مباراة أخري اكتسح فريق توتنهام نظيره كريستال بالاس بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب "توتنهام" ضمن نفس الجولة من البريميرليج.

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جاءت الأهداف الأربعة لفريق توتنهام خلال احداث الشوط الأول للمباراة.

افتتح سون هيونج مين أهداف اللقاء في الدقيقة العاشرة ليمنح فريقه الأفضلية مبكرًا، بعدها استطاع السبيرز السيطرة على مجريات اللقاء بشكل كامل حتي نجح في تسجيل هدف ثاني عبر اللاعب باتريك فان انهولت لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 21 من زمن اللقاء.

في الدقيقة 23 عاد سون هيونج مين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريق توتنهام، واختتم ايريك لاميلا أهداف المباراة بتسجيل الهدف الرابع للسبيرز بالدقيقة 42 من زمن اللقاء، ليعلن فوز فريقه بنتيجة 4 - 0.

برايتون × بيرنلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة برايتون ضد بيرنلي والذي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب "فالمر" معقل الأول.

تقدم اللاعب نيال موباي بهدف لصالح برايتون بالدقيقة 51، وتعادل جيف هيندريك لبيرنلي بالوقت القاتل في الدقيقة 91 من زمن اللقاء.