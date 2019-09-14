رياضة | الترسانه يواجهة المقاولون العرب وديآ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانه يواجهة المقاولون العرب وديآ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة مباراة وديه في الخامسة من مساء الأحد أمام فريق المقاولون العرب، خارج ملعبه، ، ضمن استعدادات الشواكيش لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم 2019-2020.

وسبق للترسانة خوض العديد من المباريات الودية، منذ بداية فترة الإعداد، حيث تغلب على بني سويف 4-3، والشعلة 3-1، وخسر أمام خورفكان 0-1، ومن فريق أحد السعودي 0-1، وتعادل مع الصفوة بدون أهداف.

كما لعب الترسانة مبارتان وديتان اخلال المعسكر أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز الأخير بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .

كما خاض الترسانة 3 مباريات ودية بعد إنتهاء فترة المعسكر وكانت الأولى أمام بلدية المحلة والتى إنتهت بالتعادل السلبى ، والثانية أمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز بترول أسيوط بهدفين دون رد ، وأمام الإنتاج الحربى والتى إنتهت بفوز الترسانة بهدف دون رد .

وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب على القائمة الأولى للفريق، والتي تشمل : أشرف بخيت ، وعبد الله محمد ، وأحمد هشام ، وأحمد عماد ، ومحمود شاكر ، وطارق وطنى ، وايهاب ياسر ريان ، وهشام رجب ، وابراهيم منصور ، وأحمد جمال ، وايهاب فؤاد ، و عمرطارق ، وليد فوزى ، ورضا سيد .

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وقد قام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم أحمد حسين حارس المريخ ، وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكا، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما أسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة .

ورحل عن الفريق بعد إنتهاء الموسم الماضي، محمد رجب ريعو ، وأحمد أنيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ، ومصطفى ناصر ومحمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم الآبى .

ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .

ويقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من الترسانه ، وبتروجت ، والداخليه ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكاكيلوباترا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا .