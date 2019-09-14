رياضة | 5 تحديات تواجه بلدية المحلة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تحديات تواجه بلدية المحلة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بلدية المحلة لانطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة "بحري،" باحثا عن تحقيق الهدف المتفق عليه بين الإدارة والجهاز الفني. وهو العودة مرة أخرى لدوري الأضواء .

ويواجه الفريق المحلاوي خلال رحلته للعودة للأضواء خمسة تحديات يستعرضها "الخليج 365 الرياضي" خلال التقرير التالي...

العودة للممتاز بعد غياب دام 11 عام

حيث يبحث بلدية المحلة منذ 11 عام عن الصعود للدوري الممتاز، فالنادي الذي كان يمتلك جيل ذهبى وباع طويل في دوري الأضواء، بات بعيدا كل البعد عنه، ويطمح في تخطي هذه العقبة هذا الموسم والمنافسة حتى الجولة الأخيرة على حسم بطاقة التأهل.

عدم فقد النقاط في الجولات الأخيرة

خلال أربعة أعوام كان يبدأ بلدية المحلة المنافسة بشكل شرس ويعلن عن قدومه بقوه، فنجده يعتلى الصدارة ويكون قريب جدا من حسم بطاقة التأهل، لكن كلما بدأ العد التنازلي لنهاية الموسم يبدأ في خسارة النقاط وخاصة على ملعبه امام الفرق الصغيرة ليعطي الفرصة للمنافسين للدخول مرة أخرى في المنافسة ويفقد بطاقة الصعود مع الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

Advertisements

إعطاء الفرصة لمدرب شاب

يواجه الفريق خلال هذا الموسم أيضا عقبة الاعتماد على مدرب شاب، فيسعي كرم جابر المدير الفني للفريق للإعلان عن نفسه بقوة في مجال التدريب والرد على المشككين اللذين انتقضوا قرار إسناد مهمة توليه تدريب الفريق الأول لنادي بلدية المحلة بعد أن كان الاعتماد خلال الفترات السابقة على المدربين أصحاب الأسماء الكبيره في عالم التدريب.

تحدي الجمهور

فالفريق يكون دائما متعطش لجماهيرة، لكن للدواعي الأمنية يعاني البلدية من عدم حضور جميع جماهيرة المباريات، لكن الفريق يبحث هذا الموسم عن الدعم الجماهيري من أجل تحقيق الحلم الغائب عن جدران النادي منذ 11 عام.

الإدارة

حيث تتحدى الإدارة نفسها هذا الموسم فهم أيضا يبحثوا عن تحقيق إنجاز يضاف لهم خلال فترة توليهم مسئولية النادي، فلم تبخل الإدارة في التدعيم لعمل فريق قوي قادر على المنافسة، بالإضافة التعاقد مع مدير فني قادر على تحقيق طموحاتهم لما يمتلكه من طموح الشباب التى تجعله مناسب خلال هذه المرحلة.

وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وأمين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

وقد أبرم البلدية العديد من الصفقات المميزة أمثال : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، محمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، حسام زين ظهير أيمن الجونه، أحمد وفاء لاعب وسط فاركو، عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، أحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، إسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، عباس برايان اميدو مهاجم الإنتاج الحربي.