رياضة | كورتوا: كان يجب ان نفز بـ 5 أو 6 أهداف.. وهازارد سيفيدنا كثيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: كان يجب ان نفز بـ 5 أو 6 أهداف.. وهازارد سيفيدنا كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني، على ساعادته البالغة بتحقيق الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الرابعة لبطولة الليجا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب انتها المباراة: "في الاستراحة كنا نفكر الحفاظ على نظافة الشباك وفي الشوط الاول كان هناك ايضا بعض الهجمات الخطيرة وكان علينا ان نركز اكثر".

وأضاف حارس ريال مدريد: "سجلوا الهدف الأول وكان لديهم جودة في الوسط وسجلوا الهدف الثاني وكان علينا ان نحافظ على الاهداف الثلاثة والنقاط الثلاثة .

وتابع قائلاً: "اعتقد انها كانت مباراة يمكن نفوز بها ب 5 او 6 اذا كنا واصلنا بنفس الاسلوب مع كل احترامي لليفانتي ، اعتقد انه افضل شوط لعبناه هذا الموسم لكن هذه هي كرة القدم".

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وأكمل: "لقد ارادو تغيير بعض الاشياء خيث غيرو الخطة ولعبوا بمهاجمين اكثر وتغيرت الامور ، في بعض الاحيان ربما كان ينقصنا التمريرات الصحيحة".

واستطرد كورتوا: "ضغط بسبب مباراة يوم الاربعاء ؟ لا اعتقد ان هذا اثر علينا ، ربما الرحلات الطويلة مع المنتخبات اثرت علينا".

وبسؤواله عن المشاركة الأولى لمواطنه وزميله بالفريق، إيدين هازارد، قال كورتوا: "لقد كان قريباً من تسجيل هدف لكن هو لديه هذا الهدوء والتمريرات الحاسمة ، يجب ان نتحدث معه . كان يحاول اللعب بالكعب في مرتين وفقدنا الكرة لكنه كان يعتقد انه هناك مدافع في ظهره ولكن هذه التفاصيل التي قدمها في الهجوم ستساعدنا كثيراً".

وأتم بقوله: "ايضا ًفينسيوس قدم مباراة رائعة وجيدة وكاد ان يسجل هدف .