رياضة | قبل مواجهة فالنسيا.. ماذا يفعل برشلونة في غياب ميسي؟ (أرقام صادمة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة فالنسيا.. ماذا يفعل برشلونة في غياب ميسي؟ (أرقام صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجهة صعبة مساء اليوم السبت، أمام نظيره فريق فالنسيا، على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني (الليجا) موسم 2019 - 2020، حيث يتطلع البرسا لتحقيق الفوز بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.

ما يزيد مباراة برشلونة أمام فالنسيا صعوبة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن البرسا، حيث أن غيابه بالتأكيد سوف يؤثر علي أداء الفريق الكتالوني في مباراة اليوم، رغم وجود العديد من البدائل الجيدة له ضمن صفوف البلوجرانا، والقادرين على قيادة الفريق نحو تحقيق الفوز.

وفي هذا الصدد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يعاني كثيرًا في المباريات التي يخوضها الفريق بدون وجود ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق، حيث أن البرسا في آخر 7 مباريات خاضها بدون "ليو"، لم ينجح الفريق في تحقيق سوى فوزًا واحدًا فقط، بينما خسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين فقط.

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وأشارت الصحيفة الاسبانية أن ليونيل ميسي غاب عن آخر 4 مباريات في موسم (2018/2019)، وتلقى الفريق الكتالوني 3 هزائم أمام سيلتا فيجو، إشبيلية وليفانتي، فيما تعادل مع هويسكا، أما بالموسم الحالي، خسر البارسا أمام أتلتيك بيلباو، وتعادل مع أوساسونا، بينما جاء الفوز الوحيد على حساب ريال بيتيس.

وكشفت الصحيفة الاسبانة أنه منذ إنضمام ميسي لضفوف الفريق الأول لبرشلونة، غاب عن 194 مباراة بمختلف المسابقات، منها 69 مباراة بسبب الإصابة وباقي المباريات لاسباب فنية، وجاءت نتائج الفريق الكتالوني مخيبة في غياب النجم الأرجنتيني، مما يثير قلق جماهير البرسا قبل مباراة اليوم.

وكان ليونيل ميسي قد صرح في وقت سابق أنه لن يشارك في مباراة فالنسيا اليوم، وأن هناك محاولات مكثفة لتجهيزه للحاق بالمباراة القادمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

يذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، حيث خسر أمام أتليتك بلباو بهدف دون رد، بينما فاز علي فريق ريال بيتيس بنتيجة 5-2، وتعادل مع فريق أوساسونا 2-2 في الجولة الثالثة، ويسعي فالفيردي لتحقيق الانتصار على فالنسيا في لقاء اليوم ليتقدم لمراكز الصدارة المفضلة بالنسبة له.