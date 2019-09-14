رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر "لحظة بلحظة"| يلا شوت مباراة الأهلي ضد كانو سبورت (أول بأول)| رابط الاهلي الآن

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انطلقت الآن أحداث مباراة الأهلي ضد كانو سبورت الغيني KORA LIVE ، ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم خاصة وأنها المباراة الرسمية الأولي للمدرب السويسري الجديد رينيه فايلر، ويسعي لتقديم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء بالفوز وتقديم الفريق أداء جيد اليوم KORA STAR.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- محمود متولي- أحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية.

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ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

متابعة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت الآن لحظة بلحظة - أول بأول :-

- انطلقت المباراة الآن بين الأهلي وكانو سبورت

- الدقيقة الأولي من المباراة ويبدأ كانو سبورت بالضغط على الأهلي