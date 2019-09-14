رياضة | مدرب ليفربول يكشف سبب الدفع بأوريجي أساسيا أمام نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليفربول يكشف سبب الدفع بأوريجي أساسيا أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"لقد بدأت الاستمتاع في المباراة بعد مرور أول 25 دقيقة، حينها شعرت بأننا قد دخلنا أخيراً في أجواء المٌباراة".
وأضاف :"البدء بساديو ماني بالمٌنتصف وديفوك أوريحي على الطرف الأيسر كانت هي فكرتي، الأمور لم تسير بشكل جيد حيث تعرض أوريجي لإصابة في الكاحل ونأمل جميعاً بإن لا تكون إصابة حقيقية".
وأضاف :"عندما جاء فيرمينو بعد إستخدام محمد صلاح بشكل أكبر وقد كٌنا مٌسيطرين على المٌباراة".
وزاد :"لا يٌمكننا أن نؤدي جيداً فقط في أفضل أيام حياتنا إذا كان لدينا يوم مٌتوسط فإنه لا يزال يتعين علينا أن نؤدي بشكل جيد ، علينا أن نقوم بهذا الأمر مرات عديدة".
وأشار :" لقد كٌنّا بحاجة لوقت أطول اليوم ، وسيكون ذلك أمراً مقبولاً عندما لا نستقبل الأهداف".
ورد على سؤال ظهور الفريق بنفس القوة في دوري أبطال أوروبا قائلا :" إنه سؤال جيد ، أي نصيحة حول كيف يٌمكننا القيام بهذا الأمر بطريقة مٌختلفة".
وأشار :"لا يٌمكننا أن نذهب إلى نابولي ونقول بإننا نٌريد أن نلعب بـ60% - 70% - 80% من الأداء الذي نقوم به".
وعن ركلة الجزاء التي رفض الحكم احتسابها لماتيب قال :"قيل لي أنهم قاموا بمراجعة اللقطة ، هل فوجئت أنها لم تكن ركلة جزاء ؟ نعم ".
مدرب نيوكاسل: ليفربول فريق رائع وهناك تحسن ملحوظ في أداء الفريق
أما ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل فقال :"أنا سعيد بالكثير من أجزاء المٌباراة، كان من الواضح بإنه هٌناك تحسّن واضح وملحوظ بأداء الفريق،الأداء جيداً إلى حدٍ ما ، لقد سجلنا هدف التقدّم ، وكان لديهم سيطرة على الاستحواذ ولكن كان لدينا بعض الفٌرص".
وتابع :"ليفربول فريق رائع جداً جداً ، إنهم يشكلون تهديداً على الخصوم ولهذا هٌم أبطال أوروبا ، الهدف الثاني قد سبب لي بعض الإحباط بسبب ارتكابنا للأخطاء وفتحنا لهم المساحات".
وأوضح :" أعلم بإن حارس المرمى يٌفكر الآن بإنه كان بالإمكان أن يتعامل مع الموقف بشكل أفضل".
وأتم جديثه :"ليفربول كانوا مٌذهلين جداً في الشوط الثاني ، كان يقوموا بالهجوم بعد الهجوم ، فيرمينو يتحرك في المناطق التي لا يٌمكن لأي أحد أن يتحرك بها ، لقد شعرنا بالإرتياح لتواجده على دكة البٌدلاء في بداية المٌباراة ، ولكن أتى بعد ذلك وصنع الفارق".