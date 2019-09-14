رياضة | رئيس نادي بني سويف يوجه رسائل قوية للاعبين في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي بني سويف يوجه رسائل قوية للاعبين في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام على سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف بالاجتماع مع الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول ولاعبي الفريق وذلك عقب عودة الفريق لأداء تدريباته اليومية بملعب استاد بنى سويف الرياضى ، وهى الجلسة التى حرص فيها رئيس النادى على إيصال عدة رسائل الى لاعبي الفريق خاصة فى ظل عدم رضاه عن بعض نتائج الفريق بالمباريات الودية .

وخلال الجلسة أكد سليم على عدم السماح بوجود أى تخاذل أو إستهتار فى صفوف وعدم الانضباط بجانب رفضه لاى محاولات للاستقواء بالجماهير .

وشدد رئيس نادى بنى سويف على لاعبي الفريق بضرورة الفوز بجميع المباريات لتوصيل رسالة للأندية الأخرى بقوة الفريق خلال الفترة القادمة .

ونوه رئيس نادى بنى سويف خلال جلسته مع اللاعبين والجهاز الفنى على قيامه بمتابعة كافة شؤون الفريق واستلام تقارير يومية من الجهاز الفنى عن الفريق .

وكان بنى سويف قد نظم معسكرا بالإسكندرية تخلله أداء عدة تدريبات يومية بجانب إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي.

Advertisements

ياتى ذلك عقب إقامة عدة مباريات ودية قبل المعسكر مع فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من : هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .