رياضة | التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في مواجهة نوريتش بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في مواجهة نوريتش بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو.
خط الوسط : رودري - ديفيد سيلفا - جوندوجان - برناردو - رحيم سترلينج.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.
ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، ويسعى لملاحقة فريق ليفربول صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة.
وتشهد هذه المباراة صراعًا خاصًا بين أول ثلاثة هدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهم سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف وبفارق هدف وحيد عن زميله رحيم سترلينج، وتيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي وأفضل لاعب بالبريميرليج خلال شهر أغسطس الماضي.