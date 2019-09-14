رياضة | نجم برشلونة يُحرج "فالفيردي" ويسحب البساط من تحت أقدام "سواريز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يُحرج "فالفيردي" ويسحب البساط من تحت أقدام "سواريز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك اللاعب الاسباني الشاب "كارليس بيريز" بالفرصة التي سنحت له داخل صفوف نادي برشلونة، بعد مشاركته في المباريات الأخيرة مع الفريق الكتالوني، وأكد أنه لاعب مميز يمتلك إمكانيات فنية رائعة وأن قرار الاستغناء عنه كان سيصبح أكبر خطأ لإدارة البلوجرانا.

كارليس بيريز صاحب الـ 21 عامًا كان قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في وقت سابق، لكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق الكتالوني ورفض الرحيل، والآن يقدم موهبة برشلونة الصاعد بقوة مستويات مميزة مع الفريق خاصة في ظل غياب عدد من النجوم الكبار عن البارسا في المباريات الأولى من الليجا.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت في وقت سابق أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو كانت قد قررت بيع كارليس بيريز في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، لعدم الحاجة لجهوده، وكان الأقرب لضمه نادي فالنسيا، لكن اللاعب الشاب رفض الرحيل وفضل الاستمرار رفقة البلوجرانا.

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وأصبح "بيريز" من العناصر الرئيسية التي اعتمد عليها أرنستو فالفيردي في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الاسباني، حيث سجل هدفا في ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليجا، وسط غياب الأوورجوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي".

كارليس بيريز بدأ مسيرته في برشلونة وعمره 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول بعد عامين ويظل فيه، وبعمر الرابعة عشرة انتقل إلى برشلونة الذي تدرج في فئاته السنية، وفي 2015 تم تصعيده للفريق الرديف الذي لعب معه 54 مباراة وسجل 12 هدفًا.

وحصل "بيريز" علي فرصته في المرحلة التحضيرية لهذا الموسم، ولعبت إصابة لويس سواريز دورًا كبيرًا في اعطاء اللاعب الشاب فرصة المشاركة مع الفريق، واستطاع أن يثبت نفسه بقوة خلال المباريات الأخيرة، ليصبح البديل الأول للأورجواياني لويس سواريز بالموسم الحالي.

شارك بيريز أيضًا مع المنتخبات الإسبانية تحت 16 و17 عامًا في 17 مباراة وسجل 5 أهداف.