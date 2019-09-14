رياضة | عاجل- الأهلي يُعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا منذ شهرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يُعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا منذ شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج . كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه.

وتابع أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه ، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا ، وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.

جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية . وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصيرا من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.

محطات مميزة في مسيرة مؤمن زكريا

نشاة مؤمن زكريا

ولد مؤمن زكريا فى 12 أبريل 1988 بسوهاج وانضم لصفوف نأشئين الأهلى فى عام 2004 وفى عام 2008 انضم مؤمن زكريا لصفوف الانتاج الحربى الذى كان يقوده حين ذلك طارق يحيى وبرز اسم مؤمن زكريا هناك واستطاع ان يقود الانتاج الحربى للبقاء فى الدورى فى أول موسم للفريق، وفى 2010 انتقل مؤمن زكريا للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي ولكن بسبب أحداث بورسعيد المؤسفه لم يستمر طويلا سوى موسم ونصف بسبب تجميد المصرى للنشاط الكروى لينتقل بعدها لصفوف نادى إنبى خلال الانتقالات الشتوية موسم 2011/2012 مقابل مليون جنيه ونصف.

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وفى موسم 2013 انتقل مومن زكريا إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم مقابل مليون جنيه ونصف وساهم فى تصدر الزمالك للدورى فى موسم 2014/2015 خلال الدور الاول فى الموسم الذى احرز فيه الزمالك الدورى وكأس مصر ولكن مع انتهاء فتره الإعارة فى يناير عام 2015 عاد لصفوف نادى إنبي.

العوده للأهلى

وفى يناير 2015 اعلن الأهلى التعاقد مع مؤمن زكريا قادم من صفوف نادى انبى فى عقد لمدة خمس مواسم مقابل خمسه مليون جنية بعد صراع شرس مع الزمالك حيث كان مؤمن زكريا موقع للزمالك وتقدم الزمالك بالشكوى حينها وتم ايقاف مؤمن زكريا لمدة شهر ونصف وتالق الاعب مع الأهلى منذ الانضمام وشارك مع الأهلى فى العديد من المباريات بالبطولات القارية والمحليه مع النادي الأهلي واستطاع أن يسجل 37 هدف مع النادى وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.

مسيرة مؤمن زكريا الاحترافية

وفى يناير من العام الماضى 2018 أعلن الأهلى انتقال مؤمن زكريا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى نادي أهلي جدة، لكن مؤمن زكريا عاد إلى صفوف النادى الاهلى في بداية الموسم المنصرف الذى توج الأهلى فى بلقب الدورى المصرى الممتاز ، بعد رفض الأهلي تجديد إعارته مرة أخرى، رغم تلقيه بعض العروض من السعودية والإمارات، حيث تم قيده حينها في القائمة الإفريقية ولكن لم يستطيع الموسم السابق المشاركه مع النادى سوى فى 6 مباريات سجل هدف واحد فى مرمى النجوم.

وفى يناير الماضى أعلن الاهلى انتقال مؤمن زكريا الى نادي أحُد السعودي لمدة 5 أشهر على سبيل الإعارة ولكن لم يخوض مؤمن زكريا أى مباراه ليٌقرر فسخ العقد بالتراضى ويعود للنادي الأحمر.

