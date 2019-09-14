رياضة | ساديو ماني يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعد فوز فريقه العريض علي حساب فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، وانتهت بفوز الريدز 3-1.

ساديو ماني نجح في تسجيل هدفين، وأضاف زميله محمد صلاح الهدف الثالث ليفوز ليفربول على نيوكاسل في المباراة التي جرت بينهما اليوم بنتيجة 3-1، حيث تكفل اللاعب بيترو فيلميز بإحراز الهدف الوحيد لفريق نيوكاسل خلال مباراة اليوم.

ساديو ماني يحقق رقم تاريخي بالدوري الإنجليزي

وأصبح السنغالي ساديو ماني أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لا يخسر في أول 50 مباراة خاضها مع فريقه على ملعبه، حيث حقق الريدز في وجود نجم السنغال 41 إنتصارًا و9 تعادلات بالدوري علي ملعب "أنفيلد".

ويعتبر ساديو ماني واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي ويعد أحد العناصر الرئيسية ضمن صفوف نادي ليفربول، والذي يعتمد عليه الألماني يورجن كلوب بشكل كامل ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الريدز في المباريات بالبطولات المختلفة.

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وساهم ساديو ماني برفقة زملائه في تتويج ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر الأوروبي، وكان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل خسارته في اللحظات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، كما تقاسم مع زميله محمد صلاح ونجم أرسنال أوباميانج جائزة الحذاء الذهبي بالبريميرليج.

رقم قياسي جديد لـ"يورجن كلوب" مع ليفربول:

أصبح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق أول مدرب في تاريخ ليفربول يُسجل 14 إنتصار متتالي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي:

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات، حيث تغلب على نوريتش سيتي 4-1 بالجولة الأولي، ثم تغلب علي ساوثهامبتون 2-1، قبل أن يفوز علي أرسنال بنتيجة 3-1، ثم تغلب علي بيرنلي 3-0، وأخيرًا تغلب على نيوكاسل بنتيجة 3-1.