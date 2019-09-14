رياضة | يورجن كلوب يتحدث عن "تكتيك" مختلف واجه به نيوكاسل وموقعة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يتحدث عن "تكتيك" مختلف واجه به نيوكاسل وموقعة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم السبت، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (ألبريميرليج).

حملت أهداف ليفربول توقيع كل من، السنغالي ساديو ماني "هدفين، ومحمد صلاح "هدف" في الدقائق 28، 40، 72، بينما جاء هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد عن طريق اللاعب بيترو فيلميز بالدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

ومن جانبه قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد المباراة: " لقد بدأت الإستمتاع في المباراة بعد مرور أول 25 دقيقة ، حينها شعرت بإننا قد دخلنا أخيراً في أجواء المٌباراة".

وأضاف: " البدء بـ ساديو ماني بالمٌنتصف و ديفوك أوريجي على الطرف الأيسر كانت هي فكرتي ، الأمور لم تسير بشكل جيد حيث تعرض ديفوك لإصابة في الكاحل ونأمل جميعاً بإن لا تكون إصابة حقيقية ، عندما جاء فيرمينو بعد استخدام "مو" بشكل أكبر وقد كٌنا مٌسيطرين على المٌباراة".

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وتابع تصريحاته: "لا يٌمكننا أن نؤدي جيداً فقط في أفضل أيام حياتنا ، إذا كان لدينا يوم مٌتوسط فإنه لا يزال يتعين علينا أن نؤدي بشكل جيد ، علينا أن نقوم بهذا الأمر مرات عديدة ، لقد كٌنّا بحاجة لوقت أطول اليوم ، وسيكون ذلك أمراً مقبولاً عندما لا نستقبل الأهداف".

أما عند سؤاله حول إن كان سيظهر الفريق بهذه القوة في بطولة دوري أبطال أوروبا أجاب : " إنه سؤال جيد ، أي نصيحة حول كيف يٌمكننا القيام بهذا الأمر بطريقة مٌختلفة ؟".

وأتم تصريحاته: "لا يٌمكننا أن نذهب إلى نابولي ونقول بإننا نٌريد أن نلعب بـ 60% - 70% - 80% من الأداء الذي نقوم بها عادةَ".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 إنتصارات متتالية، بالفوز علي نوريتش سيتي، وساوثهامبتون، وأرسنال، وبيرنلي، واخيرا نيوكاسل يونايتد، ويتطلع الريدز لمواصلة انتصاراته من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتنتظر فريق ليفربول مواجهة صعبة أمام نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.