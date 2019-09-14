رياضة | قبل لقاء القمه 119 تعرف على تاريخ مواجهات الاهلى و الزمالك فى السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء القمه 119 تعرف على تاريخ مواجهات الاهلى و الزمالك فى السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسدلت اللجنه الخماسيه التى تدير اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى امس الجمعه الستار على موعد اقامة مباراة كاس السوبر المصرى حيث قرر اتحاد الكرة المصرى اقامة مباراة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك يوم الجمعه المقبل الموافق 20 من شهر سبتمبر 2019 على استاد برج العرب بحضور 10 الف متفرج بواقع 5 الف لكل نادىيخوض الأهلي والزمالك مباراة كأس السوبر المصرى على أساس تتويج الاهلى بلقب الدوري العام، وتتويج الزمالك بلقب كأس مصر فى موسم 2017-2018ترصد لكم "الخليج 365 "خلال التقرير التالى تاريخ مواجهات الاهلى والزمالك فى السوبر المصرىاقيمت المباراه الاولى بين الاهلى والزمالك فى السوبر المصرى فى 28 أغسطس لعام 2003وانتهى اللقاء بفوز الاهلى بركلات الترجيع 31 وذلك بعد التعادل السلبى بين الفريقين خلال المباراهبينما التقى الفريقين مرة اخرى فى السوبر المصرى فى يوم 27 فبراير 2008 انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشى سجل اهداف الاهلى حين ذلك أحمد حسن فى اول مباراه قمه له بعد العودة من مسيرة الاحتراف وتكفل معتز إينو بتسجل الهدف الثانلى

وفى موسم 2014 تقابل الاهلى امام الزمالك للمره الثالثه انتهت المباراة بالتعادل 00 وفاز الأهلي بضربات الترجيح بنتيجه 54 فى مباراة مجنونه

وفى المباراة الرابعة15 أكتوير 2015 انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 32 افتتح اهداف المباراة للزمالك عمر جابر قبل نهاية الشوط

الاول احرز عبد الله السعيد هدف التعادل وعاد عبد الله السعيد لتسجيل الهدف الثانى فى بداية الشوط الثانى من ركلة جزاء ايضا واختتم اهداف الاهلى مؤمن زكريا بتسجيل الهدف الثالث وقلص الفارق للزمالك محمود عبد المنعم كهربا بتسجيل الهدف الثانى ليتوج الاهلى بالسوبر المصرى

وفى 10 فبراير 2017 التقى الفريقين للمره الخامسه انتهت المباراة بالتعادل السلبي 00 وفاز الزمالك بضربات الترجيح 31 ليتوج الزمالك بلقب السوبر للمره الاول امام الاهلى والثالثه فى تاريخه

و يعد عبدالله السعيد من اكثر اللاعبين تسجيل للاهداف لمباريات كاس السوبر برصيد هدفين

ترتيب كاس السوبر المصري

الجدير بالذكر ان مباراة السوبر المرتقبه بين الاهلى والزمالك تعد المباراه رقم 16 فى تاريخ السوبر المصرى الذى بدا عام 2001 وفاز الزمالك حين ذلك بلقب كاس السوبر ليعد اول نادى مصرى يفوز بالسوبر

الاهلي الأكثر فوز بكأس السوبر المصري

قبل السوبر المرتقب بين الاهلى والزمالك يعد النادى الاهلى الاكثر فوزا بلقب السوبر المصرى برصيد 10 ألقاب يليه المنافس التقليدي وهو الزمالك بثلاثة ألقاب.