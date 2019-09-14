رياضة | قبل لقاء القمه 119 تعرف على تاريخ مواجهات الاهلى و الزمالك فى السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء القمه 119 تعرف على تاريخ مواجهات الاهلى و الزمالك فى السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اسدلت اللجنه الخماسيه التى تدير اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى امس الجمعه الستار على موعد اقامة مباراة كاس السوبر المصرى حيث قرر اتحاد الكرة المصرى اقامة مباراة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك يوم الجمعه المقبل الموافق 20 من شهر سبتمبر 2019 على استاد برج العرب بحضور 10 الف متفرج بواقع 5 الف لكل نادى
يخوض الأهلي والزمالك مباراة كأس السوبر المصرى على أساس تتويج الاهلى بلقب الدوري العام، وتتويج الزمالك بلقب كأس مصر فى موسم 2017-2018
ترصد لكم "الخليج 365 "خلال التقرير التالى تاريخ مواجهات الاهلى والزمالك فى السوبر المصرى
اقيمت المباراه الاولى بين الاهلى والزمالك فى السوبر المصرى فى 28 أغسطس لعام 2003
وانتهى اللقاء بفوز الاهلى بركلات الترجيع 31 وذلك بعد التعادل السلبى بين الفريقين خلال المباراه
بينما التقى الفريقين مرة اخرى فى السوبر المصرى فى يوم 27 فبراير 2008 انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشى سجل اهداف الاهلى حين ذلك أحمد حسن فى اول مباراه قمه له بعد العودة من مسيرة الاحتراف وتكفل معتز إينو بتسجل الهدف الثانلى
وفى موسم 2014 تقابل الاهلى امام الزمالك للمره الثالثه انتهت المباراة بالتعادل 00 وفاز الأهلي بضربات الترجيح بنتيجه 54 فى مباراة مجنونه
وفى المباراة الرابعة15 أكتوير 2015 انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 32 افتتح اهداف المباراة للزمالك عمر جابر قبل نهاية الشوط
الاول احرز عبد الله السعيد هدف التعادل وعاد عبد الله السعيد لتسجيل الهدف الثانى فى بداية الشوط الثانى من ركلة جزاء ايضا واختتم اهداف الاهلى مؤمن زكريا بتسجيل الهدف الثالث وقلص الفارق للزمالك محمود عبد المنعم كهربا بتسجيل الهدف الثانى ليتوج الاهلى بالسوبر المصرى
وفى 10 فبراير 2017 التقى الفريقين للمره الخامسه انتهت المباراة بالتعادل السلبي 00 وفاز الزمالك بضربات الترجيح 31 ليتوج الزمالك بلقب السوبر للمره الاول امام الاهلى والثالثه فى تاريخه
و يعد عبدالله السعيد من اكثر اللاعبين تسجيل للاهداف لمباريات كاس السوبر برصيد هدفين
ترتيب كاس السوبر المصري
الجدير بالذكر ان مباراة السوبر المرتقبه بين الاهلى والزمالك تعد المباراه رقم 16 فى تاريخ السوبر المصرى الذى بدا عام 2001 وفاز الزمالك حين ذلك بلقب كاس السوبر ليعد اول نادى مصرى يفوز بالسوبر
الاهلي الأكثر فوز بكأس السوبر المصري
قبل السوبر المرتقب بين الاهلى والزمالك يعد النادى الاهلى الاكثر فوزا بلقب السوبر المصرى برصيد 10 ألقاب يليه المنافس التقليدي وهو الزمالك بثلاثة ألقاب.
أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة الكرة، أن إقامة مباراة كاس السوبر المصرى 2019 بين الأهلي والزمالك سيكون يوم 20 سبتمبر الجاري.
وأضاف المصدر، أنه لم يتم حتى الأن تحديد ملعب المباراة، إلا أن الأقرب هو إقامة المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتابع المصدر، أن هناك محاولات تدور خلال الفترة الحالية مع الأمن لإقامة المباراة بحضور جماهيري، وهو ما سيتم حسمه قبل إعلان تفاصيل القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأعلن اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، عن موعد سحب قرعة الدورى الجديد الخميس المقبل بأحد فنادق حى الزمالك.
وستعلن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، خلال الساعات المقبلة عن الترتيبات الخاصة بمباراة كاس السوبر المصرى 2019 بين الأهلي والزمالك، خاصة مكان إقامة المباراة والذى لم يتحدد بشكل نهائى حتي الآن ولكنه سيقام بالتأكيد داخل مصر وليس بأحدي الدول العربية.