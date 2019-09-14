رياضة | نجم ريال مدريد يتحدث عن المشاركة الرسمية الأولى لـ"هازارد"

فاسكيز يشيد بخاميس رورديجيز



وقال فاسكيز في تصريحات صحفية بعد المباراة : "رودريجيز لاعب رائع. لقد قدم كل ما يملك على أرض الملعب منذ اللحظة التي ارتدى فيها قميص ريال مدريد".



وأضاف : "هازارد يتملك جودة كبيرة. لقد أظهر ذلك خلال هذه الدقائق وبالتأكيد سوف يفعل ذلك طوال الموسم".



وتابع: "الإصابات؟ كل ما يمكننا فعله هو مواصلة العمل على أكمل وجه حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".



وأردف قائلا : "علينا التعلم حتى لا يتكرر ما حدث في الشوط الثاني مرة أخرى. شيء من هذا القبيل لا يمكنه الحدوث بعد شوط أول كبير. كان الشوط الأول مثال على العمل الرائع للفريق. حقًا، لقد استمتعنا كثيرًا".

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فاسكيز: لابد أن نستمر على الأداء الرائع



واستطرد قائلا : "نحن نحب اللعب كل ثلاثة أيام ودخول كل مباراة بهدف تحقيق الفوز وسنظل هكذا. شاهدنا الفريق يستمتع على أرض الملعب، فريقًا حاضرًا دفاعيًا وهجوميًا لكن علينا أن نستمر على هذا المنوال طوال المباراة".



وواصل : "كان باستطاعتنا أن نسجل المزيد من الأهداف، علينا أن نواصل العمل والتطور".



واختتم فاسكيز تصريحاته قائلاً : " بعد التعادلين، كانت هذه المباراة مهمة ولذلك دخلناها برغبة كبيرة. النتيجة متقاربة أكثر مما كان الفارق بين الفريقين على أرض الملعب".



يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.