رياضة | أول تعليق من زيدان بعد الفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد الفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بخيمس رودريجيز نجم الفريق واكد أنه يقدم كل شئ في أرض الملعب وذلك عقب الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني وأكد أنهم لا يفكرون في مباراتهم المقبلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المرحلة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا



وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "عندما أنظر إلى مقاعد البدلاء، أجد ما أملك من اللاعبين والعب على امكانياتهم، ذلك هو ما هو عليه، يتعين على المدربين التكيف مع اللاعبين".



وأضاف : "رودريجيز دائمًا يعطي كل شيء في أرض الملعب، يملك شخصية عظيمة، لقد مات بدنياً اليوم لكنه أعطى كل شيء، أنا سعيد له ".



وتابع: عمر فينيسيوس 18 عامًا. الشيء المهم هو إنشاء الفرص والاستمرار بالمحاولة. الباقي سيأتي شيئا فشيئا. يجب أن يتحلى بالاصرار".

وأردف قائلا : "لا أعتقد أن كاسيميرو لديه مشكلة في أن يكون معنا ضد باريس سان جيرمان. كان متعبا فقط".



واستطرد قائلا : "لا يمكن إخبار كريم إلا بالاستمرار. لا شيء آخر. كان التصفيق مستحقًا تمامًا".



وواصل: يجب أن نتحسن بالدفاع. نحن نعمل من أجل ذلك. وهذا سوف يحدث".



وأكمل حديثه قائلا : "كاسيميرو متعب ولم نكن نريد المخاطرة. هازارد جيد جدا مع الكرة. يحتاج إلى تدريب أكثر، لقد قام فقط بـ 4 تدريبات. لا أريد المزيد من المصابين".



وتابع: "نحن نعرف أنه يمكننا تحسين الكثير في هذا الفريق. يجب أن نلعب بشكل أفضل. أعتقد أن هذا ما سيحدث".

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وأضاف: "كلنا سعداء برؤية كريم على هذا النحو. علينا أن نستمر، مع العلم أنه يتعين علينا أن نتحسن".



وأردف قائلا : "لا أريد أن أبحث عن أعذار لكن كاسيميرو على سبيل المثال لم يكن قادراً على الاستمرار وواجه سيرجيو بعض المشاكل منعته من الاستمرار".



وواصل: " اذا لعبنا 90 دقيقة بنفس جودة أول 45 دقيقة، سنصل الى ما نخطط له. الشوط الثاني كان أكثر تعقيداً لنا. هدف مايورال تركنا نعاني. في الشوط الثاني عانينا كثيراً ولكن يجب أن نبقى إيجابيين".



وتابع: "من الجيد للفريق أن يعاني ويضيف النقاط. هذا سوف نجني ثماره مستقبلاً . لقد فقدنا الكثير من اللاعبين، بعضهم ليسوا في جاهزيتهم، لهذا السبب لم يبدأ هازارد أساسياً. نحن ندير لاعبين غير مستعدين بدنياً بعد. لقد تمكنا من الحصول على هازارد. لكنه سيكون أفضل عندما يتدرب أكثر. آمل ألا يكون لدي أي اصابات مستقبلاً".



واستطرد قائلا : "خاميس لعب بشكل جيد جداً. جيد جداً جداً. عندما تكون الكرة معه كنت أشعر بالراحة. في النهاية كلفه هذا مجهوداً على المستوى البدني لكنه كان متحمسًا للغاية. كنت دائما أريد أن يكون معنا. انا سعيد جدا".



واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "لا نفكر بدوري الأبطال. في مباراة اليوم كان علينا التفكير في مباراة اليوم فقط. سأبقى مع الإيجابيات، لقد لعبنا 45 دقيقة بطريقة جيدة. في الشوط الثاني لعبوا بشكل أفضل منا ولكننا انتصرنا بالنهاية".



يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.