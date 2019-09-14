شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفوز ساحق على نيوكاسل والان مع التفاصيل

يفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم من ذعره في وقت مبكر للتغلب على نيوكاسل والحفاظ على بدايته بنسبة 100 ٪ لهذا الموسم من خلال عرض هجوم مسيطر آخر.

كان ساديو ماني مجددًا هدفه الأول ، حيث سجل هدفين في الشوط الأول بعد أن أعطى هدف جيترو ويلمس الأول لنادي نيوكاسل التقدم لفريق ستيف بروس لصدمة مبكرة.

أضاف محمد صلاح الهدف الثالث بعد الاستراحة ، حيث قدم العضو الثالث في فريق ليفربول المهاجم الثالوث روبرتو فيرمينو مساعدتين رائعتين وسرقوا العرض بأداء رائع من مقاعد البدلاء.

فاز فريق الريدز الآن بـ 14 مباراة في الدوري على التوالي يمتد إلى التعادل في ايفرتون في مارس وهو ثالث أفضل ربح مشترك في تاريخ الدوري الإنجليزي - ويحتل المركز الخامس برصيد خمس نقاط يلعب مانشستر سيتي يلعب في مباراة مسائية.

لم يهدد نيوكاسل أبدًا بالبناء على تقدمه المفاجئ - والذي جاء عبر تسديدته الوحيدة على المرمى طوال اليوم - ولم يتمكن من الاقتراب من أبطال أوروبا لفترات طويلة من مباراة أحادية الجانب.

أنها لا تزال في المركز السادس عشر ، نقطة أعلى من الثلاثة الأدنى.

ثلاثة أجزاء الوئام

كان الأضواء على صلاح ومان بعد خلافهما الواضح في آخر مرة في بيرنلي ، عندما كان مهاجم السنغال على ما يبدو مزعجًا بسبب عدم وجود خدمة من زميله في الفريق المصري.

لكن بعد العودة إلى أرض الملعب ، احتل ليفربول المركز الثالث في الصدارة مرة أخرى في نفس الصفحة وأثبت مرة أخرى الفرق.

لعب فيرمينو ساعة للبرازيل في لوس أنجلوس في منتصف الأسبوع في لعبة انتهت في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح الأربعاء ، وكانت الخطة تتمثل في إعطائه بعض الراحة حيث بدأ ديفوك أوريغي على يسار الثلاثة الأمامية.

لكن إصابة مهاجم بلجيكا تعني أن مهاجم البرازيل قدم في وقت أبكر مما كان متوقعا.

كان ماني قد تعادل بالفعل في تلك المرحلة ، حيث حصل على تمريرة من أندرو روبرتسون وكيرلنج رائعة في الزاوية العليا.

لأولئك الذين يهتمون ، احتفل صلاح بكمة من الهواء.

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ثم سرق فرمنيو كريستيان أتسو وانزلق في ماني بتمريرة جميلة. كان يجب على حارس مرمى نيوكاسل مارتن دوبرافكا جمعها ، لكن بدلاً من ذلك دفعها نحو ماني للسماح لمهاجم ليفربول بالاستفادة من هدفه التاسع عشر في آخر 21 مباراة له في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

بعد الاستراحة ، كان فيرمينو أكثر إثارة للإعجاب ، حيث وضع الفرص لكلا المدافعين عنه قبل إنشاء صلاح الهادئ السابق بمساعدة رائعة.

بعد استلام الكرة بظهره للهدف ، سحب البرازيلي الكرة إلى الخلف ثم أعادها إلى مسار صلاح ، الذي فعل الباقي.

لا يزال سجل مانشستر سيتي برصيد 18 فوزًا على التوالي في جدول أعمال ليفربول - كما سجل تشيلسي في تسعة انتصارات متتالية في بداية موسم الدوري الممتاز.

نجاح محدود لبروس

حقق الفوز الوحيد لنيوكاسل هذا الموسم نجاحًا مفاجئًا في توتنهام ، عندما امتلك الكرة 19.8٪ فقط لكنه دافع عن الصدارة ببراعة.

كانت خطة اللعبة هي نفسها في الانفيلد- حيث انتهى الأمر بـ 24.4٪ من الكرة - وبدا أنها جيدة عندما قطع ويليامس داخل اللاعب ارنولد يتردد في تمزيقه خلف ادريان بقدمه اليمنى أمام دعم السفر الصاخب .

لقد كان هدفًا رائعًا ولمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك ، بدا من الصعب أن يخترق ظهر بروس.

ولكن عندما اعتقد إميل كرافث أن الكرة كانت هناك للفوز وتفويتها على روبرتسون ، قام كابتن اسكتلندا بإطعام ماني وقام بضرب الكرة بسهولة في الزاوية العليا.

بعد التعادل - وخاصة بعد أن وضع ماني المضيفين في المقدمة - كان هناك ندرة من الزوار.

حظي كرسا بفرصة تسجيله الوحيدة في الشوط الثاني ، حيث قام بجمع الكرة في الفراغ من الناحية البعيدة ، لكنه انتقد عالياً في Kop بعد تردد طفيف تركت اللاعب Virgil van Dijk فرصة للضغط عليه.

من قبل بدوام كامل دبروفا كان قد دعا إلى تقديم خمسة يحفظ لائق وعلم التسلل الصحيح فقط منعت ماني من رفع هاتريك.

يأمل بروس ، الذي فاز الآن في اثنين من 39 مباراة خارج أرضه بالدوري الممتاز أمام فرق تبدأ في اليوم في المراكز الأربعة الأولى ، في إجراء اختبارات أسهل في المستقبل.