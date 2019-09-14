شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» و«قفشة» في تشكيل الأهلي لمباراة كانو سبورت.. واستبعاد صالح وأجايي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف وأحمد فتحي خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي «قفشة» ورمضان صبحي خط الهجوم: مروان محسن ويجلس على دكة البدلاء: شريف إكرامي وياسر إبراهيم ووليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور وحسين الشحات. وتم استبعاد صالح جمعة وجونيور أجايى وأليو ديانج ومحمود وحيد وعلي لطفي ووليد أزارو وجيرالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشيخ» و«قفشة» في تشكيل الأهلي لمباراة كانو سبورت.. واستبعاد صالح وأجايي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.