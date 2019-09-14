شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، علي الملامح الأساسية التى سيخوض بها مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ لن يخرج التشكيل عن التشكيلة الأساسية للفريق التى خاص بها مباراة بيراميدز في نهائي الكأس.

ومن المتوقع أن يخوض المارد الأبيض المباراة بتشكيل يضم محمد عواد وحمدي النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفيرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وكريم بامبو وعمر السعيد أو مصطفي محمد.

ويفتقد الأبيض جهود محمد أوناجم وإمام عاشور، غير المقيدين أفريقيًا، وشيكابالا، الذي حصل علي راحة بسبب الإجهاد.