شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يحذر لاعبيه من الاستهتار ويجهز «جمعة» و«السعيد» لمواجهة جينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقيًا صعبًا ومجهولًا أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك علي أرض ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

Advertisements

ويدير المباراة تحكيميا طاقم موريتاني بقيادة دحان بيده ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكمًا رابعًا.

وعمل ميتشو، المدير الفني للفارس الأبيض، علي تلقين لاعبيه خطة وطريقة اللعب من خلال المحاضرات الفنية ومن خلال التدريبات في السنغال، والتى وضح منها اعتزامه إجراء بعض التغييرات علي التشكيل الأساسي ومنح الفرص لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في نهائي الكأس امام بيراميدز، وعلي رأسهم عمر السعيد وعبد الله جمعة، وذلك في ضوء إعلانه لقائمة الـ18 التى ستخوض المباراة، لكنه سيحافظ علي عناصر الخبرة الاساسية بالفريق وسيحافظ على القوام الأساسي.

وحذر ميتشو لاعبيه من الاستهتار أو الرعونه أمام بطل السنغال مطالبًا المهاجمين باستغلال أنصاف الفرص التى تتاح لهم وترجمتها لأهداف وضرورة إحراز هدفًا مبكرًا، فيما طالب المدافعين محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي الونش باليقظة وتفادي أي أخطاء امام مرمي محمد عواد.