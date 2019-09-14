شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ليفربول X نيوكاسل: «ماني» يتألق مجددًا في أنفيلد وليفربول يعزز سلسلته التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل ليفربول انطلاقته المميزة هذا الموسم محققًا فوزه الخامس على التوالي، عندما تغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وصدم نيوكاسل ليفربول بعد 7 دقائق فقط من البداية بهدف عن طريق الظهير الأيسر الهولندي جيترو ويليامز، ليفشل ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في البريميرليج على ملعب أنفيلد، للمرة الأولى منذ يناير 2019 (سلسلة من 3 مباريات ايضًا).

وقلب ليفربول تأخره إلى تقدم مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1 بفضل السنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدفين الأول والثاني.

وحافظ ساديو ماني على سجله المميز في ملعب أنفيلد بتسجيله 18 هدف في آخر 18 مباراة على ملعب أنفيلد، مع عدم تعرضه للهزيمة على هذا الملعب في 50 مباراة في البريميرليج بقميص الريدز (فاز في 41 وتعادل في 9).

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واستحق ليفربول إنهاء الشوط الأول متقدمًا بعد أن هيمن على مجريات اللعب بحيازة الفريق للكرة بنسبة تخطت 80%، وصناعة 8 فرص للتهديف مقابل فرصتين فقط للضيوف، مع وصول محاولات تسديد أصحاب الأرض إلى 10 محاولات تسديد (3 على المرمى) مقابل محاولتي تسديد فقط لنيوكاسل خلال النصف الأول من المباراة (واحدة على المرمى).

واستمر ليفربول في تفوقه على مجريات اللعب خلال النصف الثاني من المباراة فارضًا سيطرته على الكرة بنسبة 71% وصناعة لاعبوه لـ 11 فرصة للتهديف في الشوط الثاني مع وصول محاولات تسديد الفريق إلى 11 (6 على المرمى) مقابل 6 محاولات تسديد فقط للضيوف بدون أي نجاح في التسديد على مرمى الحارس أدريان.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث وهدف ضمان الفوز قبل 72 دقيقة من نهاية المباراة، ليسجل هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري، ويضمن ليفربول الحفاظ على سلسلته الناجحة ضد نيوكاسل بعدم الخسارة في آخر 24 مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في البريميرليج (فاز 20 وتعادل 4) مع التسجيل في جميع هذه المباريات (61 هدفًا).

ورفع ليفربول سجله التهديفي ضد نيوكاسل في البريميرليج إلى 101 هدف في جميع مواجهات الفريقين في تاريخ المسابقة، ليصبح ليفربول هو ثالث فريق في تاريخ البريميرليج يتمكن من تسجيل 100 هدف أو أكثر ضد منافس واحد في المسابقة بعد أرسنال (107 هدف ضد إيفرتون) ومانشستر يونايتد (100 هدف ضد إيفرتون).

وحافظ ليفربول على سجل انتصاراته الممتد من آخر 9 جولات من الموسم الماضي ومرورًا بأول 5 جولات هذا الموسم، لتمتد السلسلة المميزة والتاريخية للفريق إلى 14 فوز متتالي، وهو سجل لم يتحقق في تاريخ المسابقة سوى عن طريق فريقين فقط (مانشستر سيتي وأرسنال).

وأصبح ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها الذي يتمكن من تحقيق الفوز في 14 مباراة متتالية في الدوري مسجلًا هدفين على الأقل في كل مباراة خلال هذه السلسلة.