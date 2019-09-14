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محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل التوجه لملعب مباراة جينراسيون فوت

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلقي الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو محاضرة فنية على اللاعبين في الخامسة مساء اليوم بفندق الإقامة، وذلك قبل التوجه لملعب لا ديور، والذي يستضيف مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتوجه الفريق بعدها مباشرة إلى ملعب المباراة في الخامسة والربع مساءً، استعدادًا لخوض اللقاء، الذي سيقام في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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