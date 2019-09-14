شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع العقود يقرب إذاعة مباراة الزمالك وجينيراسيون علي «أون سبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للأحداث حول إذاعة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون، بطل السنغال، في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اقتربت الأمور من الانتهاء باتفاق رسمي علي إذاعة المباراة علي الهواء مباشرة علي قناة أون سبورت، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وقامت إدارة جينيراسيون بتوقيع عقود بيع حقوق بث المباراة لنادي الزمالك وقناة أون سبورت مقابل ٢٠ ألف دولار، التى أعلن مرتضي منصور، رئيس الزمالك، تحمل النادي نصف القيمة والنصف الآخر تتحمله أون سبورت.

ويسابق الجميع الزمن في استاد لاديور من أجل تجهيز وحدة البث ونشر الكاميرات لإذاعة المباراة في موعدها.