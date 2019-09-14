شكرا لقرائتكم خبر عن قطار ليفربول يدهس نيوكاسل.. «ماني» و«صلاح» يقودان الريدز للفوز الـ 5 على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح ناديهما ليفربول لتحقيق انتصار خامس على التوالي في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد إسقاط ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الخامسة.

وفاجأ نيوكاسل الريدز بالتقدم في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب ويترو فيليمز الذي تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء ليفربول ليدخل بها إلى المنطقة ويراوغ أليكساندر-أرنولد، قبل أن يطلق قذيفة سكنت المقص الأيسر لمرمى أدريان.

وبعد الهدف عاد ليفربول للسيطرة على المباراة حتى وصلت نسبة الاستحواذ إلى 80% لصالح أصحاب الأرض، ليأتي أخيرًا هدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق ساديو ماني الذي أطلق تصويبة رائعة من داخل منطقة جزاء نيوكاسل سكنت المقص الأيسر للحارس دوبرافككا، الذي لم يستطع إيقافها.

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وفي الدقيقة 40، عاد «ماني» لهز شباك «دوبرافككا» بعد تمريرة بينية خلف خط الدفاع من فيرمينو فشل حارس نيوكاسل في الإمساك بها لتعبر إلى السنغالي ليضعها في الشباك الخالية بسهولة.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة الحمراء على اللقاء إلى أن خطف فيرمينيو و«صلاح» الأضواء بعد تمريرة ساحرة بالكعب من البرازيلي تسلمها المصري على حدود المنطقة ليخترقها بسرعة كبيرة ويمر من المدافعين ليسكن الكرة الشباك على يسار حارس المرمى معلنًا الهدف الثالث للريدز.

وفي الدقيقة 88، كاد «ماني» أن يحرز الهاتريك بعد كرة عرضية أرضية من فيرمينو أسكنها السنغالي الشباك، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليج، فيما يتجمد رصيد نيوكاسل عند 4 نقاط في المركز الـ 16 مؤقتًا.