ريال مدريد يفوز على ليفانتي بقيادة بنزيما

السبت 14 سبتمبر 2019

فاز ريال مدريد انتصارا بشق الأنفس بنتيجة (3-2) على ضيفه ليفانتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".



وسجل لريال مدريد كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 25 و31، وكاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل لليفانتي بورخا مايورال وجونزالو ميليرو في الدقيقتين 49 و75 على الترتيب.

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وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط في المركز الخامس.

واعتمد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على طريقة لعب (4-1-4-1) بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، فاران، راموس، ومارسيلو، وفي الوسط كاسيميرو، فاسكيز، خاميس، كروس، وفينيسيوس، ومهاجم وحيد بنزيما.

وعلى الجانب الآخر لجأ باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي، لطريقة لعب (5-3-2) بوجود أيتور في حراسة المرمى، وأمامه الخماسي كارلوس، بوستيجو، دوارتي، فيزو، وميرامون، وفي الوسط كومبانيا، نيكولا، وروتشينا، وثنائي هجومي مايورال وموراليس.