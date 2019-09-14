لويس سواريز هو كابوس فالنسيا

السبت 14 سبتمبر 2019
سواريز
عاد لويس سواريز إلى تشكيلة برشلونة في مباراة نهاية الأسبوع ضد فالنسيا يوم السبت. تعافى الأوروغواي من إصابة في ساقه اليمنى ، والتي كانت قد أبعدته عن الملاعب بعد المباراة ضد نادي أتلتيك.
طوال حياته المهنية في الفريق الكتالوني ، لعب سواريز 13 مرة ضد فالنسيا ، وهو النادي الذي سجل ضده ثاني أكبر عدد من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني. وفي إجمالي 10 لقاءات بالدوري وثلاث مباريات أخرى من كأس كوبا ديل ري ، أرسل الكرة إلى داخل الشباك 10 مرات.
النادي الوحيد الذي سجل ضده أكثر من مرة هو ريال مدريد ، الذي حصل على 11 هدفًا من الأوروغواي الدولي. من المتوقع أن يبدأ سواريز في المقدمة مع أنطوان غريزمان وكارليس بيريز ، مع ليونيل ميسي لا يزال مستبعداً بسبب إصابته في ربلة الساق .
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