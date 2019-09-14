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شكرا لقرائتكم محمد حمدي زكي : أتمنى عودة الإسماعيلي لمنصات التتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حمدي زكي فى تصريحات صحفية:”نجحنا في إسعاد جماهير الإسماعيلي، وسنغلق صفحة البطولة العربية ونركز على ما هو مقبل”.
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