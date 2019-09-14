شكرا لقرائتكم محمد حمدي زكي : أتمنى عودة الإسماعيلي لمنصات التتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمد حمدي زكي مهاجم الدراويش رغبته فى إعادة الاسماعيلى لمنصات التتويج مرة أخرى. وشارك مهاجم سموحة والاتحاد والاهلى الأسبق عند الدقيقة 60 كبديل للنجم وجيه عبد الحكيم الذى سجل هدفين فى أول شوط له بالبطولة العربية بتلك النسخة. Advertisements وقال حمدي زكي فى تصريحات صحفية:”نجحنا في إسعاد جماهير الإسماعيلي، وسنغلق صفحة البطولة العربية ونركز على ما هو مقبل”. واختتم زكى حديثه قائلا : “نريد عودة الإسماعيلي للالقاب من جديد والذى لن يأتى بدون دعم ومؤازرة الجماهير”. واكتسح الإسماعيلى منافسه أهلى بنى غازى الليبى بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب من دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الابطال .

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