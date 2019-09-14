ماتش الاهلي ..قفشة ومروان يقودان هجوم الأحمر أمام كانو سبورت...

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جدة - عمرو شويل حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا على ملعب مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ،على معلول ، محمود متولي ، أيمن اشرف ،أحمد فتحي ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، رمضان صبحي ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي "قفشة" ومروان محسن.
فيما يجلس على دكة البدلاء شريف اكرامي ، محمد هانى ، ياسر ابراهيم ، حسام عاشور ، حسين الشحات ، صلاح محسن ، وليد سليمان.
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عقد رباعي الاهلي الكبار حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان جلسة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم بضرورة بذل اقصى الجهد وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم امام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ماتش الاهلي.. موعد المباراة الاحمر
يواجه الأهلي فريق كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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