شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي .. سيد عبد الحفيظ: مواجهة كانو سبورت الغيني صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي أن مباراة الأحمر أمام فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، لأن المنافس لديه الطموح في التأهل لدور المجموعات ويسعى أيضا لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه وسط جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه فريق الأهلي المصري في السادسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تحت شعار "السهل المُمتنع" .

وأكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بالتنبيه على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب مع عدم ترك مساحات أمام المنافس خصوصا في وسط الملعب.

Advertisements

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأجواء في غينيا الاستوائية جيدة والظروف مناسبة لإقامة المباراة، والتخوف الوحيد يتمثل في هطول الأمطار بصورة كثيفة؛ الامر الذي سيؤثر سلبا على أرضية الملعب ويقلل من قدرة اللاعبين على التحكم في الكرة ولكن في النهاية لاعبو الاهلي لديهم الخبرات الكافية التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الظروف، نظرا للتجارب العديدة التي مروا بها

وأعلن عبد الحفيظ عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز وتسهيل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة من اجل التأهل لدور المجموعات .

وبحسب مدير الكرة فإن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر كثف جلساته مع اللاعبين بهدف تجهزيهم لهذه المباراة, من اجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الاهلي في مباراة العودة بالقاهرة.