شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي .. سيد عبد الحفيظ: مواجهة كانو سبورت الغيني صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بالتنبيه على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب مع عدم ترك مساحات أمام المنافس خصوصا في وسط الملعب.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأجواء في غينيا الاستوائية جيدة والظروف مناسبة لإقامة المباراة، والتخوف الوحيد يتمثل في هطول الأمطار بصورة كثيفة؛ الامر الذي سيؤثر سلبا على أرضية الملعب ويقلل من قدرة اللاعبين على التحكم في الكرة ولكن في النهاية لاعبو الاهلي لديهم الخبرات الكافية التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الظروف، نظرا للتجارب العديدة التي مروا بها
وبحسب مدير الكرة فإن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر كثف جلساته مع اللاعبين بهدف تجهزيهم لهذه المباراة, من اجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الاهلي في مباراة العودة بالقاهرة.
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