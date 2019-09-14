شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى للمقاولون العرب الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادي المقاولون العرب عقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر النادي بالجبل الأخضر، لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، وعماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، بالإضافة للصفقات التسع التي كان المقاولون قد أعلن عن التعاقد معها.

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وتعاقد المقاولون العرب مع كل من : المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، معروف يوسف، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

ويطمع المقاولون فى الوصول إلى المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، فى ظل الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.