- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي ..رباعي الأحمر يحثون زملائهم على الفوز بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ماتش الاهلي.. موعد المباراة الاحمر
وأكد الاربعة الكبار فى حديثهم مع اللاعبين زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات ، وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعي دائما لتحقيق هدف واحد وهو الفوز؛ سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه بصرف النظر عن مكان المباراة.
ومن جهتهم تعاهد جميع اللاعبين في نهاية الجلسة على بذل أقصى الجهد في الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماتش الاهلي ..رباعي الأحمر يحثون زملائهم على الفوز بدورى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.