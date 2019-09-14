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ماتش الاهلي ..رباعي الأحمر يحثون زملائهم على الفوز بدورى الأبطال...

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جدة - عمرو شويل  

عقد رباعي الاهلي الكبار حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان جلسة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم بضرورة بذل اقصى الجهد وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم امام كانو سبورت ضمن  ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ماتش الاهلي.. موعد المباراة الاحمر

 

يواجه الأهلي  فريق  كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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وأكد الاربعة الكبار فى حديثهم مع اللاعبين  زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب  وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات ، وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعي دائما لتحقيق هدف واحد وهو الفوز؛ سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه بصرف النظر عن مكان المباراة.

 

ومن جهتهم تعاهد جميع اللاعبين في نهاية الجلسة على بذل أقصى الجهد في الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي.

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