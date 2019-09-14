شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي.. تدريبات بدنية واستشفائية خاصة في «الجيم» للمهاجم وليد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
من جهته قاد سامي قمصان، مدرب الفريق تدريبات اللاعبين الذين خرجوا من قائمة مباراة كانو سبورت حيث أدى اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة المباراة، تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة في غينيا الإستوائية قبل أن يشاركوا في التمرين الذي قاده المدرب العام سامي قمصان وفقا لما حدده المدير الفني للفريق رينيه فايلر.
وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التوجه إلى استاد مالابو الذي يستضيف مباراة كانو سبورت.
ماتش الاهلي.. موعد المباراة الاحمر
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