شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي.. تدريبات بدنية واستشفائية خاصة في «الجيم» للمهاجم وليد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الدولى المغربي وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلي إلى تدريبات بدنية واستشفائية خاصة في «الجيم» بفندق إقامة بعثة الفريق في غينيا الاستوائية حيث يغيب اللاعب عن مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني اليوم بسبب إصابته بجزع في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الاجندة الدولية ، وأدى اللاعب لجلسة في الجيم تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

ماتش الاهلي.. موعد المباراة الاحمر ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. من جهته قاد سامي قمصان، مدرب الفريق تدريبات اللاعبين الذين خرجوا من قائمة مباراة كانو سبورت حيث أدى اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة المباراة، تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة في غينيا الإستوائية قبل أن يشاركوا في التمرين الذي قاده المدرب العام سامي قمصان وفقا لما حدده المدير الفني للفريق رينيه فايلر. Advertisements

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التوجه إلى استاد مالابو الذي يستضيف مباراة كانو سبورت.

وشرح فايلر خلال المحاضرة بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بمباراة اليوم أمام كانو سبورت وحرص على مراجعة الأدوار والمهام المحددة لكل لاعب في ضوء الخطة التي استقر عليها الجهاز الفني.

ماتش الاهلي.. موعد المباراة الاحمر

يواجه الأهلي فريق كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.