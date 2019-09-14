شكرا لقرائتكم غزل المحلة يتعاقد مع أبو النصر حلمى لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى نادى غزل المحلة تعاقده مع أبو النصر حلمى لاعب اف سى مصر لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع ناديه وحضر توقيع اللاعب على العقد الجديد خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل اعمال اللاعب . Advertisements

أبو النصر حلمى ووديا تعادل فريق طنطا مع غزل المحلة بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد طنطا فى إطار سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادًا للدورى حيث يستعد أبناء السيد البدوى لبداية الدورى، بينما يستعد المحلة لدورى القسم الثانى . وحرصت جماهير المحلة على الهتاف للاعبيها عقب انتهاء المباراة بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها مجلس إدارة النادى بعلم خالد عيد المدير الفنى للفريق .

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